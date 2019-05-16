السبت.. الخطوط الجوية العراقية تستأنف رحلاتها إلى دمشق للمرة الأولى منذ 2011

جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365

تستأنف الخطوط الجوية العراقية، السبت، رحلاتها المباشرة من بغداد إلى مطار دمشق الدولي، بعد انقطاع استمر أكثر من ثماني سنوات، بحسب ما قال متحدث باسم شركة النقل الجوي لوكالة فرانس برس الخميس.

وقال المتحدث باسم الخطوط الجوية العراقية ليث الربيعي، إن أولى رحلات الخطوط العراقية ستنطلق من بغداد إلى دمشق يوم السبت في 18 مايو الجاري، وبمعدل رحلة واحدة أسبوعيًا.

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وأوضح المتحدث، أن هذا الخط الجوي مهم نظرًا لحجم الجالية العراقية في سوريا، إضافة إلى زيادة حجم التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين، وتفعيل جانب الزيارات الدينية والسياحية.

من جهتها، نشرت وزارة النقل السورية عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك” بيانًا ترحب فيه بقرار استئناف الخطوط الجوية العراقية تشغيل رحلاتها باتجاه مطار دمشق الدولي، السبت.

وكانت آخر رحلة مباشرة من مطار بغداد الدولي إلى دمشق في ديسمبر 2011، وتوقفت بعد ذلك “بسبب الحرب في سوريا”، وفق الربيعي.

ومنذ اندلاع النزاع في سوريا في العام 2011، توقف عدد كبير من شركات الطيران عن الهبوط أو المرور في الأجواء السورية لأسباب أمنية، واتخذت طائراتها مسارات أخرى تتطلب منها وقتاً أطول للوصول إلى وجهتها.