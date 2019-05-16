الان تتابع رئيس البرلمان الكويتي: الأوضاع في المنطقة ليست مطمئنة.. وفرص نشوب الحرب عالية جدًا والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365
ناقش البرلمان الكويتي والحكومة، اليوم الخميس، استعدادات دولة الكويت لمواجهة أي حالة حرب قد تشهدها المنطقة خلال الفترة المقبلة.
وقال رئيس البرلمان الكويتي مرزوق الغانم، إن المرحلة المقبلة خطيرة والأوضاع في المنطقة ليست مطمئنة.
وأشار في تصريحات اليوم، إلى احتمال قيام حرب في المنطقة بناء على إفادة الحكومة في الجلسة السرية للبرلمان اليوم، مؤكدًا أن فرص نشوب الحرب عالية جدًا.
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