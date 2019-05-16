شكرا لقرائتكم بعد انقطاع 8 سنوات..الجوية العراقية تستأنف رحلاتها لدمشق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تستأنف الخطوط الجوية العراقية السبت رحلاتها المباشرة من بغداد إلى مطار دمشق الدولي، بعد انقطاع استمر أكثر من ثماني سنوات، بحسب ما قال متحدث باسم شركة النقل الجوي لوكالة فرانس برس الخميس.

وقال المتحدث باسم الخطوط الجوية العراقية ليث الربيعي إن "أولى رحلات الخطوط العراقية ستنطلق من بغداد إلى دمشق يوم السبت في 18 أيار/مايو الجاري، وبمعدل رحلة واحدة أسبوعيا".

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وأوضح المتحدث أن هذا الخط الجوي "مهم نظرا لحجم الجالية العراقية في سوريا، إضافة إلى زيادة حجم التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين، وتفعيل جانب الزيارات الدينية والسياحية".

وكانت آخر رحلة مباشرة من مطار بغداد الدولي إلى دمشق في كانون الأول/ديسمبر 2011، وتوقفت بعد ذلك "بسبب الحرب في سوريا"، وفق الربيعي.

ومنذ اندلاع النزاع في سوريا في العام 2011، توقف عدد كبير من شركات الطيران عن الهبوط أو المرور في الأجواء السورية لأسباب أمنية، واتخذت طائراتها مسارات أخرى تتطلب منها وقتاً أطول للوصول إلى وجهتها.