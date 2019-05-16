وزير الخارجية الايراني يزور الصين الجمعة

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طهران: يزور وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الصين الجمعة لبحث "مسائل إقليمية ودولية" مع كبار المسؤولين كما أفادت وكالة الانباء الايرانية الرسمية.

وتأتي الزيارة في إطار من التوتر الشديد بين واشنطن وطهران وتشكل مناسبة، بحسب الوكالة، لبحث الاتفاق النووي المبرم بين ايران والقوى الكبرى في 2015 والذي انسحبت منه الولايات المتحدة بشكل آحادي الجانب قبل سنة.

والصين من موقعي الاتفاق مع ايران، الى جانب المانيا وفرنسا وبريطانيا وروسيا. وهي عضو دائم في مجلس الامن الدولي حيث تملك حق النقض. كما انها أحد ابرز مستوردي النفط الايراني.

ونهاية أبريل، اعربت بكين "عن معارضتها الشديدة لفرض عقوبات أحادية الجانب من قبل الولايات المتحدة" على ايران من شأنها استهداف مشترياتها من النفط الايراني.