الشرطة الأمريكية تقتحم سفارة فنزويلا في واشنطن وتعتقل مؤيدين لمادورو

كتب: محمد أسامة رمضان اقتحمت الشرطة الأمريكية سفارة فنزويلا في واشنطن، واعتقلت ناشطين مؤيدين للرئيس الفنزويلي "نيكولاس مادورو"، وذلك حسبما نقلت "إكسترا نيوز".

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