السكة الحديد تعلن تشغيل 10 قطارات بزيادة 139 ألف مقعد إضافي في قطارات العيد

أعلنت وزارة النقل عن تشغيل 10 قطارات إضافية في الاتجاهين بمناسبة عيد الفطر، بدءا من يوم 28 مايو الحالي حتى 10 يونيو المقبل، لاستيعاب الزيادة المتوقعة في أعداد المسافرين إلى الوجه القبلي خلال فترة عيد الفطر المبارك، وإضافة عربات، علاوة على القطارات المكيفة المدرجة في جدول التشغيل الطبيعي.
وأضافت في بيان أنّ إجمالي التشغيل الإضافي المقرر من القطارات والعربات العلاوة خلال إجازة عيد الفطر المبارك، يتضمن تشغيل 116 قطارا إضافيا، و490 عربة بإجمالي نحو 139 ألف مقعد إضافي خلال عطلة عيد الفطر المبارك.
وشددت على رفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد...
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