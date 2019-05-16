حاصباني في وداع صفير: ترك جسدًا وانتقل روحًا ليسهر علينا حارسًا

أكّد نائب رئيس ​الحكومة​ ​غسان حاصباني​ أن "البطريرك الماروني ​مار نصرالله بطرس صفير​ ترك جسدًا وانتقل روحًا ليسهر علينا حارسًا"، واصفًا صفير بـ"ذاكرة وطن ووطن في الذاكرة".

ولفت حاصباني، في وداع البطريرك صفير، في تعليق على ​وسائل التواصل الاجتماعي​، إلى أن "مثله لا يموتون".