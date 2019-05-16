أكّد نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني أن "البطريرك الماروني مار نصرالله بطرس صفير ترك جسدًا وانتقل روحًا ليسهر علينا حارسًا"، واصفًا صفير بـ"ذاكرة وطن ووطن في الذاكرة".
ولفت حاصباني، في وداع البطريرك صفير، في تعليق على وسائل التواصل الاجتماعي، إلى أن "مثله لا يموتون".
كانت هذه تفاصيل خبر حاصباني في وداع صفير: ترك جسدًا وانتقل روحًا ليسهر علينا حارسًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.