البخاري من بكركي: نقتدي برسالة البطريرك صفير في لبنان والعالم العربي

أكد السفير السعودي في ​لبنان​ ​وليد البخاري​ في تصريح له من ​بكركي​ أنه "لا شك أن البطريرك الماروني الراحل ​مار نصرالله بطرس صفير​ هو من أهم ركائز السلام والعيش الواحد في لبنان ويختزل ذاكرة وجدانية في ​العالم العربي​، الاسلامي والمسيحي وقدمنا لتقديم التعازي والمشاركة في التأبين ونقتدي برسالته في لبنان وفي العالم العربي".

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