أكّد وزير ​الخارجية الفرنسية​ ​جان إيف لو دريان​، في تصريح له خلال مشاركته في مراسم دفن البطريرك الماروني الراحل الكاردينال ​مار نصرالله بطرس صفير​ في ​بكركي​، أنّ "البطريرك صفير كان رجل سلام، وأنا هنا اليوم للتأكيد أنّ ​فرنسا​ موجودة دائمًا إلى جانب ​لبنان​ في الأوقات الصعبة والسعيدة".

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كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية الفرنسية: البطريرك صفير كان رجل سلام وفرنسا دائما إلى جانب لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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