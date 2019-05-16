آلان عون: كنا شركاء مع البطريرك صفير في حماية سيادة لبنان

أكد عضو تكتل "​لبنان​ القوي" النائب ​آلان عون​ اننا "كنا شركاء مع البطريرك الماروني ​مار نصرالله بطرس صفير​ في حماية سيادة لبنان". وفي تصريح له من ​بكركي​ إعتبر عون أن "وضع صفير في خانة فريق معين هو اهانة للبطريركية"، معتبرا ان "بكركي هي موقع جامع للمسيحيين والمسلمين ويجب ان نحافظ على هذا الصرح".

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