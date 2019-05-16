وصل رئيس "​حزب القوات اللبنانية​" ​سمير جعجع​، إلى ​بكركي​، على رأس وفد من "حزب القوات اللبنانية"، للمشاركة في مراسم دفن البطريرك الماروني الراحل ​مار نصرالله بطرس صفير​.

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كانت هذه تفاصيل خبر وصول جعجع إلى بكركي على رأس وفد من "القوات" للمشاركة بمراسم دفن البطريرك صفير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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