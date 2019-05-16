الرئاسة الفرنسية: ماكرون يجتمع مع حفتر في باريس الأسبوع المقبل

أعلنت الرئاسة الفرنسية "الإليزيه"، أنّ "الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يجتمع مع قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، في باريس الأسبوع المقبل".
وكان وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لو دريان، قد لفت يوم الثلثاء، إلى أنّ "الوضع في ليبيا مقلق للغاية، وماكرون يريد الاجتماع مع حفتر للحثّ على وقف إطلاق النار واستئناف محادثات السلام".
وكان ماكرون قد دعا الأسبوع الماضي إلى وقف لإطلاق النار في المعركة الدائرة منذ شهر للسيطرة على العاصمة طرابلس، بعد لقائه مع رئيس الوزراء المدعوم من الأمم المتحدة فايز السراج.
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