قرقاش: السلوك الإيراني هو السبب وراء الوضع الصعب في منطقة الشرق الأوسط

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية ​الإمارات​ي ​أنور قرقاش​ أن "السلوك ال​إيران​ي هو السبب وراء الوضع الصعب في منطقة ​الشرق الأوسط​"، داعيا ​طهران​ إلى "تعديل وتحسين سياساتها".

وفي تصريح له ، شدد قرقاش على أن "الإمارات ستواصل الدفاع عن نفسها وستواصل العمل على حماية أمنها القومي، وضمان أمنها واستقرارها، وسيناريو الصراع المفتوح يجب تجنبه والتمسك بالخيار الدبلوماسي"، داعياً إيران الى "تغيير سلوكها بعد هجمات الفجيرة".

وأكد أنه "لن يتكهن بالجهة المسؤولة عن عمليات التخريب التي وقعت يوم الأحد ضد أربع سفن بالقرب من إمارة الفجيرة حيث أن التحقيق لا يزال جاريا ومن المقرر الانتهاء منه خلال أيام".

وشدد قرقاش على "أننا نحتاج أن نؤكد على الحيطة والحكم الصائب . فمن السهل توجيه الاتهامات ولكن الموقف صعب وهناك قضايا مهمة ومنها السلوك الإيراني"، معرباً عن "القلق بشأن صواريخ إيران وسياساتها بالمنطقة".