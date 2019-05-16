وزير خارجية أميركا وسلطان عمان ناقشا التهديدات الإيرانية لمنطقة الخليج

أعلنت ​وزارة الخارجية الأميركية​ أنّ "وزير الخارجية ​مايك بومبيو​ تحدّث هاتفيًّا أمس مع سلطان عمان قابوس بن سعيد، وقد شدّدا على ضرورة التزام الجهات اليمنية ب​اتفاق السويد​".

وأوضحت في بيان، أنّهما "ناقشا التهديدات الإيرانية لمنطقة الخليج".

من جهة ثانية، كانت قد أعلنت صحيفة "تاجشبيجل" الألمانية أنّ "بومبيو سيزور برلين يوم 31 أيار الحالي، بعد أن ألغى رحلة للعاصمة الألمانية في وقت سابق من الشهر"، مبيّنًةً أنّ "وزير الخارجية الألمانية هايكو ماس قد أعلن التاريخ خلال اجتماع للجنة الشؤون الخارجية في البرلمان".