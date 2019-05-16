نقلت وكالة "رويترز" عن رئيسة ​مجلس النواب الأميركي​ قولها إن "الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ لا يملك تفويضًا من ​الكونغرس الأميركي​ بشن حرب على ​إيران​".

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كانت هذه تفاصيل خبر رويترز عن رئيسة مجلس النواب الأميركي: ترامب لا يملك تفويضا من الكونغرس بشن حرب على إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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