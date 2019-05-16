الخطوط الجوية العراقية تستأنف السبت رحلاتها إلى دمشق للمرة الأولى منذ 2011

أفادت قناة "الحدث" بأنّ "الخطوط الجوية العراقية تستأنف يوم السبت المقبل رحلاتها إلى دمشق، للمرّة الأولى منذ عام 2011".
وكانت قد نقلت قناة "روسيا اليوم"، في 13 أيار الحالي، عن مصدر في الخطوط الجوية العراقية تأكيده أنّ "الخطوط الجوية العراقية ستستأنف خلال أيام معدودة رحلاتها إلى مطار العاصمة السورية دمشق". ولفت المصدر إلى أنّ "الرحلات ستسير من مطاري بغداد والنجف بواقع رحلة من كل مطار يوميًّا".
يُذكر أنّ الأحداث الّتي شهدتها سوريا منذ العام 2011، تسبّبت بوقف رحلات الخطوط الجوية العراقية إليها.
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