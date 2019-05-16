رئيس القضاء الايراني: يجب الكشف عن جرائم ادعياء حقوق الانسان

أكد رئيس السلطة القضائية في ​ايران​ ​ابراهيم رئيسي​ بأنه "يجب الكشف للعالم عن جرائم ادعياء ​حقوق الانسان​ الكاذبين الذين هم اليوم اكبر منتهكي حقوق الانسان في العصر الحديث خاصة في الاجواء الاعلامية حيث يحاول هؤلاء تقييد كلام الحق"، مشيرًا إلى "​مكافحة الفساد​ الاقتصادي وانه لا توجد اي خطوط حمراء في هذا المجال".

ولفت رئيسي إلى أن "لو ارتكب اي شخص الفساد في اي موقع سواء كان اقتصاديًا او اجتماعيًا او ثقافيًا او سياسيًا، فإنه يجب البت فيه ولا خطوط حمراء في هذا المجال"، موضحًا أنه "لو توفرت الوثائق الكافية فلا خطوط حمراء لنا في التصدي للفساد خاصة الفساد الاقتصادي".