لفت وزير الخارجية ​الصين​ي ​وانغ يي​ إلى أن "​تركيا​ والصين، من أهم الأسواق الاقتصادية الناشئة، والدول النامية في ​العالم​"، مشيراً إلى "ضرورة رفع التعاون والتنسيق الاستراتيجي بينهما، في ظل الشروط الدولية الموجودة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية الصيني: نتشارك مع تركيا صفة أهم الاقتصادات الناشئة عالميا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.