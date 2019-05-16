بوريس جونسون أكد نيته الترشح لرئاسة الوزراء في بريطانيا

أكّد وزير ​الخارجية البريطانية​ السابق ​بوريس جونسون​، أمام تجمع تجاري في ​مانشستر​ في شمال غرب ​إنكلترا​، "أنّه سيترشّح لمنصب رئيس الوزراء"، حين تغادر ​تيريزا ماي​ منصبها. ولم تعلن ماي بعد موعد مغادرتها منصبها، لكنّها تعهّدت التنحي مع إتمام أولى مراحل "​بريكست​". وكان جونسون قد استقال من حكومة ​تيريزا ماي​، احتجاجًا على مشروعها للاتفاق مع ​الاتحاد الأوروبي​ الّذي ينصّ على بقاء ​بريطانيا​ في الاتحاد الجمركي و"شبكة أمان" في جزيرة ​إيرلندا​، طالما لم تتمّ تسوية مسألة الحدود بين إيرلندا ومقاطعة إيرلندا الشمالية التابعة لبريطانيا.

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