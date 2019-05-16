جاويش أوغلو: لا نريد عقبات سياسية في الانضمام للاتحاد الأوروبي

أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن "تركيا لا تريد أي عقبات سياسية في عملية انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، ومستعدة لتلبية المعايير الفنية إذا كان الانضمام مسألة فنية"، مشيراً إلى أن "تركيا ولاتفيا باعتبارهما عضوين في مجلس أوروبا، ستعملان على تقديم المساهمة للقيم الأوروبية".
وأشار إلى أن "الاتحاد الأوروبي يواجه تحديات خطيرة اليوم، مثل معاداة الأجانب، والعنصرية، والتعصب"، لافتاً إلى أن "تركيا بصدد تفعيل خطوة إصلاحات كبيرة، وأنها تعمل في هذا الصدد مع الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا"، مضيفاً: "هناك دولا في الاتحاد الأوروبي تعارض انضمام تركيا في جميع الأحوال، حتى في الأوقات التي تكون فيها العلاقات جيدة، "لأنها لا تريد تقاسم السلطة مع تركيا".
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