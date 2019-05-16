جاويش أوغلو: لا نريد عقبات سياسية في الانضمام للاتحاد الأوروبي

أكد وزير الخارجية التركي ​مولود جاويش أوغلو​ أن "​تركيا​ لا تريد أي عقبات سياسية في عملية انضمامها إلى ​الاتحاد الأوروبي​، ومستعدة لتلبية المعايير الفنية إذا كان الانضمام مسألة فنية"، مشيراً إلى أن "تركيا و​لاتفيا​ باعتبارهما عضوين في ​مجلس أوروبا​، ستعملان على تقديم المساهمة للقيم الأوروبية".

وأشار إلى أن "الاتحاد الأوروبي يواجه تحديات خطيرة اليوم، مثل معاداة الأجانب، و​العنصرية​، والتعصب"، لافتاً إلى أن "تركيا بصدد تفعيل خطوة إصلاحات كبيرة، وأنها تعمل في هذا الصدد مع الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا"، مضيفاً: "هناك دولا في الاتحاد الأوروبي تعارض انضمام تركيا في جميع الأحوال، حتى في الأوقات التي تكون فيها العلاقات جيدة، "لأنها لا تريد تقاسم السلطة مع تركيا".