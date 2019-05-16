ترودو تعهد الدفاع عن الكنديين الموقوفين "تعسفا" في الصين

تعهّد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بـ"الوقوف إلى جانب الكنديَين اللذين اعتقلتهما الصين تعسّفًا"، بعدما أعلنت بكين التوقيف الرسمي للدبلوماسي السابق مايكل كوفريغ ورجل الأعمال مايكل سبافور.
وأكّد في مؤتمر صحافي في باريس "أنّنا سنقف إلى جانب الكنديين باستمرار ودائمًا".
وكان قد أكّد المتحدث باسم الخارجية الصينية لو كانغ، أنّ "كنديَين كانا اعتقلا في كانون الأول الماضي، أوقفا رسميًّا لارتكاب جرائم تتعلّق بالأمن القومي"، في قضية أجّجت التوتّر بين أوتاوا وبكين، فيما دعت كندا إلى الافراج الفوري عنهما.
وأعلنت وزارة الخارجية الكندية في بيان، أنّ "كندا تدين بشدّة توقيفهما الاعتباطي كما تدين اعتقالهما في 10 كانون الأول".
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