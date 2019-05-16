ترودو تعهد الدفاع عن الكنديين الموقوفين "تعسفا" في الصين

تعهّد رئيس الوزراء الكندي ​جاستن ترودو​ بـ"الوقوف إلى جانب الكنديَين اللذين اعتقلتهما ​الصين​ تعسّفًا"، بعدما أعلنت بكين التوقيف الرسمي للدبلوماسي السابق مايكل كوفريغ ورجل الأعمال مايكل سبافور.

وأكّد في مؤتمر صحافي في ​باريس​ "أنّنا سنقف إلى جانب الكنديين باستمرار ودائمًا".

وكان قد أكّد المتحدث باسم ​الخارجية الصينية​ لو كانغ، أنّ "كنديَين كانا اعتقلا في كانون الأول الماضي، أوقفا رسميًّا لارتكاب جرائم تتعلّق بالأمن القومي"، في قضية أجّجت التوتّر بين أوتاوا وبكين، فيما دعت كندا إلى الافراج الفوري عنهما.

وأعلنت ​وزارة الخارجية الكندية​ في بيان، أنّ "كندا تدين بشدّة توقيفهما الاعتباطي كما تدين اعتقالهما في 10 كانون الأول".