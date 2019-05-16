أعلنت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة "الإضراب العام يوم غد الجمعة 17/5/2019 في كافة الإدارات العامة تعبيرا عن رفضها لسياسة قضم الحقوق، وإدانتها لأي إجراء يرمي لتحميل الموظفين ومحدودي الدخل جريرة السياسات الخاطئة التي كانت السبب في هدر أموال الخزينة"، داعية الحكومة إلى "مقاربة أي إصلاح حقيقي بعيدا من لقمة الفقراء، وعبر إقفال مزاريب الهدر، محاربة الفساد، وتعزيز الإدارة العامة وتفعيلها بدلا من ضربها والمساس بحقوق موظفيها".
كما اعلنت الرابطة في بيان لها "أنها ستواكب ما يصدر عن مجلس الوزراء في جلسة الغد، وعليه يصدر قرار تصعيد التحركات وصولا الى الاضراب المفتوح".
كانت هذه تفاصيل خبر رابطة موظفي الإدارة العامة أعلنت الاضراب غدا: سنواكب ما يصدر عن الحكومة غدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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