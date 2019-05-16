رابطة موظفي الإدارة العامة أعلنت الاضراب غدا: سنواكب ما يصدر عن الحكومة غدا

أعلنت الهيئة الإدارية ل​رابطة موظفي الإدارة العامة​ "الإضراب العام يوم غد الجمعة 17/5/2019 في كافة الإدارات العامة تعبيرا عن رفضها ل​سياسة​ قضم الحقوق، وإدانتها لأي إجراء يرمي لتحميل الموظفين ومحدودي الدخل جريرة السياسات الخاطئة التي كانت السبب في هدر أموال الخزينة"، داعية ​الحكومة​ إلى "مقاربة أي إصلاح حقيقي بعيدا من لقمة الفقراء، وعبر إقفال مزاريب الهدر، ​محاربة الفساد​، وتعزيز الإدارة العامة وتفعيلها بدلا من ضربها والمساس بحقوق موظفيها".

كما اعلنت الرابطة في بيان لها "أنها ستواكب ما يصدر عن ​مجلس الوزراء​ في جلسة الغد، وعليه يصدر قرار تصعيد التحركات وصولا الى الاضراب المفتوح".