ساندري ممثلا البابا فرنسيس بمراسم جنازة صفير: سيبقى وجها لامعا بتاريخ لبنان

قدم ​البابا فرنسيس​ في كلمة ألقاها ​الكاردينال ليوناردو ساندري​ في رتبة جنّاز البطريرك ​مار نصرالله بطرس صفير​، بـ"أحر التعازي منكم ومن العائلة وكل أبناء ​الكنيسة المارونية​ التي رعاها البطريرك صفير لسنين عديدة بكل وداعة وبكل حب. رجل حر شجاع، الكاردينال صفير قام برسالته بظروف مضطربة مدافعا غيورا عن سيادة واستقلال بلده وسيبقى وجها لامعا في ​تاريخ لبنان​".

وقال: "تعبيرا عن تعازينا أمنحكم البركة الرسولية ولكل عائلة صفير وأقاربه وكل الاشخاص الذي رافقوه بسنيه الأخيرة ولكل الذين يشاركون في مراسيم هذه الجنازة".