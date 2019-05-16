قدم البابا فرنسيس في كلمة ألقاها الكاردينال ليوناردو ساندري في رتبة جنّاز البطريرك مار نصرالله بطرس صفير، بـ"أحر التعازي منكم ومن العائلة وكل أبناء الكنيسة المارونية التي رعاها البطريرك صفير لسنين عديدة بكل وداعة وبكل حب. رجل حر شجاع، الكاردينال صفير قام برسالته بظروف مضطربة مدافعا غيورا عن سيادة واستقلال بلده وسيبقى وجها لامعا في تاريخ لبنان".
وقال: "تعبيرا عن تعازينا أمنحكم البركة الرسولية ولكل عائلة صفير وأقاربه وكل الاشخاص الذي رافقوه بسنيه الأخيرة ولكل الذين يشاركون في مراسيم هذه الجنازة".
كانت هذه تفاصيل خبر ساندري ممثلا البابا فرنسيس بمراسم جنازة صفير: سيبقى وجها لامعا بتاريخ لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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