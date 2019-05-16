رويترز: اجتماع بين البرلمان الكويتي والحكومة ناقش الاستعدادات لأي حرب في المنطقة

أفادت وكالة "​رويترز​" للأنباء بأن "​البرلمان الكويتي​ة و​الحكومة الكويتية​ عقدا اجتماعا لمناقشة الاستعدادات لأي حرب في المنطقة". وأكد رئيس البرلمان الكويتي ​مرزوق الغانم​ بعد جلسة برلمانية سرية مع الحكومة أن "الوزراء شرحوا استعدادات الدولة لمواجهة أي حالة حرب بالمنطقة"، مشيراً الى أن "المرحلة القادمة خطيرة والأوضاع في المنطقة ليست مطمئنة".

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