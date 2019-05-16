رئيس البرلمان الكويتي: الأوضاع "خطيرة" والحكومة تستعد للحرب

قال مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي إن الأوضاع في المنطقة "خطيرة وليست مطمئنة"، مشيرا إلى أن وزراء الحكومة شرحوا للنواب اليوم الخميس في جلسة سرية استعدادهم لمواجة أي حالة حرب بالمنطقة.
وأضاف الغانم، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، عقب الجلسة أنه تبين من العرض الذي قدمته الحكومة حول الأوضاع بالمنطقة "مدىدقة وحساسية وخطورة المرحلة القادمة ووجوب الاستعداد واتخاذ كافة الإجراءات استعدادا لكل الاحتمالات الواردة".
وقال إن الوزراء قاموا "بشرح استعدادات الدولة لمواجهة، لا سمح الله، أي حالة حرب في المنطقة".
وردا على سؤال حول ما إذا كانت هناك فرص للحرب بالمنطقة قال الغانم
وكانت الولايات المتحدة أرسلت تعزيزات عسكرية إلى الشرق الأوسط تضمنت حاملة طائرات وقاذفات من طراز(بي — 52) وصواريخ باتريوت، في استعراض للقوة في مواجهة ما يقول مسؤولون من الولايات المتحدة إنه تهديدات إيرانية للقوات والمصالح الأمريكية في المنطقة.
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