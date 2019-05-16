أعلنت مسئولة في الأمم المتحدة أن المنظمة الدولية تستعد للتعامل مع تدهور ممكن للوضع في محافظة إدلب السورية، مع أنها تأمل في إمكانية تفادي ذلك.
وفي موجز صحفي في جنيف، اليوم الخميس، قالت كبيرة مستشاري المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا للشئون الإنسانية، نجاة رشدي، إن المنظمة تأمل في عدم حدوث "مجزرة" في إدلب، لكنها أشارت إلى أن زملاءها يقومون حاليًّا بمراجعة مستوىجاهزية المنظمة الدولية للتعامل مع أي تطور في المنطقة.
وبحسب رشدي فإن الأمم المتحدة تتباحث، في الوقت نفسه، مع كل من روسيا وتركيا والولايات المتحدة لمعرفة ما إذا كانت موسكو وأنقرة مستعدتين لتجديد تمسكهما بمذكرة التفاهم (الموقعة بين البلدين في سبتمبر 2018)، بشأن إعادة الوضع في منطقة خفض التصعيد
وأعربت المسئولة عن قلقها إزاء إمكانية وقوع "كارثة ومأساة" في إدلب، مشيرة إلى أن الوضع هناك يتدهور.
وكثف المسلحون المتموضعون في المنطقة، خلال الأسبوع الماضي، قصف البلدات الواقعة في شمال محافظة حماة، وفي حلب وفي جبال محافظة اللاذقية، حيث يحاولون مهاجمة مواقع الجيش السوري. وردت القوات الحكومية السورية على هذا التصعيد بتوجيه ضربات مكثفة إلى مواقع المسلحين المنضوين تحت لواء تنظيم "جبهة فتح الشام" ("جبهة النصرة" سابقا) التي تمثل القوة الرئيسة بين فصائل المسلحين في إدلب.
كانت هذه تفاصيل خبر الأمم المتحدة: مستعدون لأسوأ السيناريوهات في إدلب ونأمل في عدم حدوث ذلك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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