فرار أكثر من 100 نزيل من سجن في إندونيسيا

هرب أكثر من 100 نزيل من سجن مخصص للمدانين بجرائم مخدرات في جزيرة سومطرة الاندونيسية، اليوم الخميس، بعد اندلاع أعمال شغب هناك، بحسب ما قاله مسؤول في السجن.

وقال ديدي براسييتو المتحدث باسم الشرطة الوطنية إن السجناء في سجن لانجكات الواقع في سومطرة الشمالية، حطموا الأبواب وأضرموا النار في المبنى، بعدما عثر بحوزة أحدهم على مادة بلورية.

وأوضح أن "الوضع الآن تحت السيطرة، وأن الشرطة والجنود يقومون بحراسة السجن"، مضيفاً أن المنشأة تضم 1634 نزيلاً.

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يذكر أن الواقعة تعد ثاني عملية هروب من سجن في سومطرة خلال أقل من أسبوع.

وقد هرب أكثر من 150 سجيناً من سجن سياك في إقليم رياو، يوم السبت الماضي، أثناء أعمال شغب اندلعت بعدما ضرب أحد الحراس سجيناً.