ألمانيا تبدأ محاكمة رجل متهم بالتخطيط لهجوم إرهابي

بدأت، اليوم الخميس في العاصمة الألمانية برلين، محاكمة رجل روسي بتهمة الإعداد لهجوم إرهابي بمتفجرات في ألمانيا.
وقال طارق العبيد، محامي المتهم، إن موكله امتنع عن الإدلاء بالإفادة في مستهل محاكمته أمام دائرة معنية بأمن الدولة في بالمحكمة العليا ببرلين. وأضاف المحامي: "سيدافع عن نفسه من خلال الصمت".
وبحسب بيانات الادعاء العام، يشتبه في أن المتهم المدعو ماجوميد علي سي، البالغ 31 عاماً والذي يحمل الجنسية الروسية، خزن في شقته بالعاصمة برلين كمية كبيرة من مادة شديدة الانفجار في 26 أكتوبر عام 2016، وكان ينوى تصنيع عبوة ناسفة وتفجيرها في وقت قريب من أجل قتل أكبر عدد ممكن من الأشخاص.
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وبحسب صحيفة الدعوى التي رفعتها النيابة إلى المحكمة، كان رجل محتجز في فرنسا وكذلك منفذ هجوم الدهس الإرهابي في برلين أنيس العمري، موجودين خلال التخطيط الذي بدأ في صيف عام 2015، ولكن تم وقف الإعدادات بسبب الشرطة وخوفاً من اكتشافهم في نهاية عام 2016.
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