كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العراق يكشف خطة إيران لاستهداف الخليج بالصواريخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الأمم المتحدة تحذر من ذكر مصدر أمني عراقي أن إيران زودت ميليشياتها التابعة لها بالعراق بصواريخ لاستهداف قوات التحالف الدولي والسفارة الأمريكية في بغداد والشركات النفطية الغربية العاملة في مدن الجنوب.

وأضاف في تصريحات لقناة "العربية"، أن الصواريخ دخلت عبر 3 منافذ حدودية بين العراق وإيران وهي الشيب والشلامجة وزرباطية، موضحا أنها كانت موجودة بشاحنات محملة بالمواد الغذائية ووصلت إلى مخازن الميليشيات في جرف الصخر.

على صعيد آخر، قال رئيس الوزراء العراقي السابق، إياد علاوي، إن المخابرات الإسرائيلية زودت الولايات المتحدة الأمريكية بصورة منصات إطلاق صواريخ باليستية موجهة إلى دول الخليج.

وأوضح أن تلك المنصات موجودة في غزة وسوريا والبصرة بالعراق، موضحا أن مسئول أمريكي أبلغه بأن الولايات المتحدة أرسلت وزير خارجيتها، مايك بومبيو، للتحقيق في موضوع منصات الصواريخ والتحدث مع المسئولين العراقيين حول الأمر.