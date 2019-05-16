كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حفتر يلتقي كونتي في روما قبل اجتماعه في باريس مع ماكرون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نقلت وكالة أنباء الإيطالية أنسا، اليوم الخميس، أن رئيس الحكومة الإيطالية جوزيبي كونتي استقبل في قصر شيغي، بالعاصمة الإيطالية روما قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، في "مباحثات مفاجئة" حسب الوكالة.

ولم تنقل الوكالة تفاصيل كثيرة عن الاجتماع، لكن كونتي قال في تصريح صحافي بعد المقابلة إنه أجرى لقاء وصفه بـ"المطول" مع المشير حفتر، قائلاً: "دعوت إلى وقف إطلاق النار ونثق في أنه يمكن السير في طريق الحل السياسي".

وبعد روما التي وصلها فجأة من المتوقع أن ينتقل حفتر إلى باريس للقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.