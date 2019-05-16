كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإعدام لـ3 والبراءة لـ2 في قضية قتل زوجين مسيحيين في باكستان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أيدت محكمة باكستانية أحكام الإعدام بحق ثلاثة مسلمين.. لكنها برأت اثنين آخرين في قتل حشد من الناس لزوجين مسيحيين متهمين بالتجديف عام 2014 في مدينة لاهور الشرقية.

ويأتي حكم، اليوم الخميس، بعد خمس سنوات من تعرض شاه زاد مسيح وزوجته شاما بيبي للضرب حتى الموت وإلقائهما في فرن من الطوب في بلدة كود رادها كريشان بشرق البنجاب.

بعد وقت قصير من الحادث، ألقت الشرطة القبض على عشرات الأشخاص ووجهت إلى خمسة منهم تهم وحُكم عليهم بالإعدام في العام 2016.

بموجب قوانين التجديف القاسية في باكستان، يمكن الحكم على أي شخص متهم بإهانة الله أو الإسلام أو شخصيات دينية أخرى بالإعدام. ومع ذلك، تقول جماعات حقوق الإنسان المحلية والدولية، إن هذه القوانين كثيراً ما يتم إساءة استخدامها لتسوية الحسابات الشخصية.