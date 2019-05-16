تبادل القبل داخل سيارة يتسبب في اعتقال شاب وشابة نواحي كلميم 

اعتقلت مصالح الدرك الملكي، زوال أمس الاربعاء، شخصين يتبادلان القبل داخل سيارة، بجماعة إفران الأطلس الصغير نواحي كلميم.

وقالت مصادر محلية، إن تفاصيل الموضوع، بدأت حين توصلت سرية الدرك الملكي بجماعة إفران، بإخبار يفيد بتواجد شاب في عقد الثالث وشابة في العشرينيات، داخل سيارة خفيفة وهم في وضعية حميمية يتباذلان القبل.

وأضاف المصدر ذاته، أن عناصر الدرك الملكي، إنتقلت إلى عين المكان، وتم توقيف الشابين متلبسين داخل السيارة، ليتم إعتقالهما ووضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية.

ومن المنتظر متابعة الشابين، بتهمت الاخلال بالحياء العام تحت الفصل 483 من القانون الجنائي المغربي الذي ينص على أن من ارتكب إخلالا علنيا بالحياء، وذلك بالعرى المتعمد أو بالبذاءة في الإشارات أو الأفعال، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين وبغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم.