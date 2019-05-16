كانوعلى متن قارب مطاطي… البحرية الإسبانية تنقذ 7 قاصرين مغاربة من الموت

تمكنت البحرية الإسبانية في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، من إنقاذ 7 مهاجرين سريين يحملون الجنسية المغربية من عرض المتوسط، بعد إبحارهم بشكل سري على متن قارب مطاطي انطلق من سواحل طنجة.

وكشفت مصادر إعلامية إسبانية، أن عناصر البحرية باشرت عملية الإنقاذ بعد توصلها بإشعار من طرف قارب للصيد، يخبرها بتواجد مهاجرين في حاجة إلى مساعدة، حيث تم إسعافهم ومدهم بالأدوية والبطانيات اللازمة، ونقلهم إلى مركز إيواء القاصرين.

وشهدت سواحل الشمال في الأيام الأخيرة، إقبالا كبيرا على محاولات الهجرة السرية، نظرا لتحسن أحول الطقس، وكانت تقارير إعلامية إسبانية قد أشارت إلى أن طنجة سجلت أرقاما قياسية في نسبة الراكبين لقوارب الموت السنة الماضية، وتوقعت أن يتضاعف العدد خلال السنة الجارية.