بعد تركها لقطعة أثاث منزلية تحت أشعة الشمس…سعودي يعاقب خادمته بتقييدها في شجرة

أقدمت عائلة سعودية في الرياض، خلال الأسبوع الماضي، على تكبيل خادمتها الفليبينية البالغة من العمر 26 عاما، في شجرة عقابا على تركها قطعة أثاث منزلية تحت أشعة الشمس الحارقة.

واستدعى هذا الحادث تدخلا من قبل سفارة بلادها التي ساعدتها في العودة إلى وطنها، ساعات بعد نشر زميلة الخادمة صورها على مواقع التواصل الاجتماعي وهي مقيدة، مؤكدة أن صاحب العمل السعودي، يلجأ إلى عقوبة بدنية بحق الخادمات عقابا على أي أخطاء صغيرة.

وذكرت الخارجية الفيليبينية في بيان لها، أن “ملف الخادمة المدعوة، لوفيلي أكوستا بارويلو، أحيل إلى سفارة مانيلا في الرياض في التاسع من مايو الجاري، لتتم إعادة المرأة إلى بلادها في نفس اليوم”.

تجدر الإشارة إلى أن عدد الفلبينيين العاملين في الشرق الأوسط وإفريقيا بقدر بـ2.3 مليون شخص، معظمهم نساء، وهذه ليست المرة الأولى التي تشير فيها تقارير عن تعرضهم لانتهاكات من قبل أرباب العمل.