نجوم عالميون يلتحقون بكوكبة موازين 2019

يلتقي جمهور الدورة 18 من مهرجان موازين إيقاعات العالم، على منصة السوسي، النجوم العالميون ” آيا ناكامورا ” و”ترافيس سكوط” بالإضافة إلى مجموعة “ميغوس”.

وكشفت جمعية مغرب الثقافات المنظمة للمهرجان، في بلاغ صحفي، اليوم الأربعاء، أن آية ناكامورا وترافيست سكوط، سيكونان نجما مصنة “أولم السويسي” يوم الأربعاء 26 يونيو المقبل.

وتغني لأول مرة مجموعة “ميغوس”أمام الجمهور المغربي، يوم الخميس 25 يونيو المقبل على نفس المنصة.

وسبق أن أعلن مهرجان موازين عن نجوم عالميين سيكونون ضيوفا على دورته المقبلة، أبرزهم الكولمبي مالوما والثنائي الفرنسي”Bigflo& Oli” و الكونغولي Dadju شقيق الفنان ميتر جيمس.

يذكر أن الدورة 18 من “موازين” ستنظم خلال الفترة الممتدة بين 21 و 29 يونيو المقبل.