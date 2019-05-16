مثير.. استنفار أمني في مراكش بعد هروب سجين من داخل المحكمة الإبتدائية

علم “اليوم24” أن مراكش تشهد إستنفارا أمنيا، هذه الأيام، بعد هروب سجين بداية الأسبوع الجاري، من داخل محكمة الإبتدائية بمراكش.

وأفادت المصادر ذاتها، أن السجين وهو في العشرينات من عمره، تمكن في غفلة من الجميع من الهروب نحو وجهة غير معلومة، قبل أن يتم تقديمه لقاعة الجلسات لمحاكمته.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن المعني بالأمر تمكن من الهرب بعد تسلق حائط المحكمة والقفز خارجها، دون أن يتمكن أحد من إيقافه.

كما أكدت المصادر ذاتها، أن السلطات المعنية لم تتمكن بعد من إعتقاله، وذلك منذ فراره يوم الاثنين الماضي.

ويتعلق الأمر بشاب من ذوي السوابق العدلية، وتم وضعه منذ أيام رهن الاعتقال بسجن الأوداية، بتهمة السرقة.