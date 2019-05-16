انت الان تتابع تفاصيل خبر شقيق الشيخ تميم: سيذكر التاريخ فشل الثلاثي الخليجي في حصار قطر والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 16 مايو 2019 05:08 مساءً - قال الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، شقيق أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إن التاريخ سيذكر قيام ثلاث دول خليجية بمحاولة "خنق" بلاده، في تاريخ العاشر من رمضان.

وأضاف الشيخ خليفة، أمس الأربعاء، في تغريدة على صفحته الرسمية بموقع "تويتر": "انتصرت قطر وظلت سنداً وأملاً وصوتاً للمحرومين والمظلومين في كل مكان".

وكان الشيخ خليفة آل ثاني نشر تغريدات سابقة عدد فيها ما وصفه بـ"إنجازات ما بعد الحصار".

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وقال: "قطر ما بعد الحصار؛ مترو الدوحة، طرق بمواصفات عالمية، محطات كهرباء، خزانات استراتيجية للماء، مشاريع التسليح والأمن".

وتابع: "الاكتفاء الذاتي في مشاريع الأمن الغذائي، ميناء حمد، تنامي أسطولنا الجوي، تحت قياده سيدي سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.. دم واشتك".

وتعيش العلاقات الخليجية أزمة حادة، بدأت منذ يونيو 2017؛ حين فرضت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصاراً على قطر؛ إذ يتهم الرباعي الدوحة بدعم الإرهاب، وهو ما تنفيه الأخيرة وتقول إن الحصار محاولة للسيطرة على قرارها السيادي.

واستطاعت قطر تجاوز تبعات الحصار في أشهره الأولى؛ من خلال سلسلة مشاريع ضخمة، وتقوية علاقاتها الخارجية، والاعتماد بشكل أكبر على إنتاجها الذاتي، وهو ما أكدته تقارير أجنبية.