'داعش' يتبنى تفجير النيجر وارتفاع حصيلة القتلى إلى 28

وقال متحدث باسم جيش النيجر، إن "عدد القتلى في كمين استهدف قوات للجيش قرب الحدود مع مالي، ارتفع إلى 28 جنديا، في نكسة كبيرة للعمليات العسكرية التي تهدف إلى استعادة النظام في منطقة تنشط فيها جماعات متشددة وعصابات إجرامية متحالفة معها".



ووقع الهجوم يوم الثلاثاء في منطقة بالقرب من بلدة تونجو تونجو، التي سبق أن قتل فيها عناصر ينتمون لجماعة موالية لتنظيم "داعش"، أربعة من القوات الخاصة الأمريكية وأربعة جنود من النيجر في كمين في أكتوبر 2017.



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