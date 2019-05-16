وأضاف التميمي، أن "المول لم يُحرق من قبل المتظاهرين بل من مجموعة داخل المول نفسه"، لافتا الى أن "اساليب مكافحة الفساد يجب ان تتطور من خلال مشاركة الشعب بمحطات التواصل الاجتماعي او التظاهر الذي كفله الدستور والقانون".
وبشأن عمل اللجنة، اشار التميمي، الى وجود شكاوى متكاملة من حيث التسجيلات والفيديوهات، واي ملف فساد يثبت سيتم احالته الى المجلس الاعلى لمكافحة الفساد"، داعيا، كل من تدور حوله الشبهات الى "الحضور الى اللجنة وجلب ما يثبت برائته، لاسيما بعد جمع العشرات بل المئات من الملفات، كون من لم يتعاون سيتم اللجوء بالمعلومات التي لدينا الى القضاء العراقي".
وتظاهر العشرات من اتباع التيار الصدري في النجف، مساء امس الاربعاء، امام مول في المحافظة، للمطالبة باغلاقه، فيما اطلقت الشركة المسؤولة عن حماية المول النار في الهواء لتفريق المتظاهرين ما اسفر عن وقوع قتلى وجرحى.
كانت هذه تفاصيل خبر علي التميمي: اي ملف يثبت لدينا سنحيله للمجلس الاعلى لمكافحة الفساد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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