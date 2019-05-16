رئيس مجلس الأمة الكويتي: فرص نشوب حرب في المنطقة عالية جدا

وقال الغانم في تصريحات نقلها موقع "سكاي نيوز عربية"، غن "فرص نشوب حرب في المنطقة عالية جدا". واضاف الغانم، أن "الحكومة شرحت استعدادات الدولة لمواجهة أي حالة حرب في المنطقة".



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