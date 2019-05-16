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بريطانيا ترفع مستوى التأهب لقواتها في العراق

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وأكدت الشبكة أن تقييم الحكومة البريطانية لخطورة الموقف تشابه نظيرتها الأميركية، التي سحبت، الأربعاء، الدبلوماسيين الأميركيين غير الأساسيين من العراق بسبب "تهديد وشيك على صلة مباشرة بإيران".

وأوضح أحد هؤلاء المسؤولين أن هذا التهديد "حقيقي"، لافتا إلى أن "ميليشيات عراقية بقيادة الحرس الثوري الإيراني" تقف وراءه.


وأضاف أمام صحفيين في واشنطن: "إنه تهديد وشيك يطاول طواقمنا"، حسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وردا على سؤال عما إذا كانت طهران ضالعة في هذه التهديدات، من وجهة نظر الإدارة الأميركية، قال مسؤول آخر: "الأمر مرتبط مباشرة بإيران، عدد كبير من التهديدات على صلة مباشرة بها".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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