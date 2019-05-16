بالفيديو.. ركلة جزاء غريبة في الدوري العراقي الممتاز

المباراة تقام حالياً على ملعب الكرخ في إطار منافسات الجولة الثامنة من المرحلة الثانية من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم وتشير النتيجة الى تقدم اصحاب الارض بهدفين لهدف. حكم المباراة يوسف سعيد، احتسب ركلة جزاء مثيرة للجدل، رجحت كفة اصحاب الارض وسط اندهاش واستغراب من الفريقين والمتابعين.



وبهذا الصدد، علق نادي الطلبة عبر حسابه الرسمي على الحالة قائلاً: "جزاء مضحكة للكرخ ترجح كفته بهدف ثان في الدقيقة الاخيرة من الشوط الاول". وبهذا الصدد، علق نادي الطلبة عبر حسابه الرسمي على الحالة قائلاً: "جزاء مضحكة للكرخ ترجح كفته بهدف ثان في الدقيقة الاخيرة من الشوط الاول".

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