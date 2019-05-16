الشرطة الأميركية تقتحم سفارة فنزويلا في واشنطن وتعتقل متظاهرين

وقالت الناشطة من منظمة "CODEPINK" الحقوقية والمشاركة في حملة حماية المبنى، مدية بنيامين، عبر موقع "تويتر": "الشرطة تقتحم السفارة لاعتقال مجموعة حماية السفارة".
وأضافت بنيامين أن "الشرطة ألقت القبض على الأشخاص الـ 4 الباقين في سفارة فنزويلا كجزء من مجموعة حماية السفارة"، معتبرة أن هذا الإجراء "انتهاك مطلق لاتفاقية فيينا وأمر مخجل".
وأكدت الناشطة الأخرى من المنظمة نفسها، أرييل غولد، اقتحام السفارة، متهمة الولايات المتحدة بانتهاك القانون الدولي واعتقال الناشطين بصورة غير شرعية.
وأضافت بنيامين أن "الشرطة ألقت القبض على الأشخاص الـ 4 الباقين في سفارة فنزويلا كجزء من مجموعة حماية السفارة"، معتبرة أن هذا الإجراء "انتهاك مطلق لاتفاقية فيينا وأمر مخجل".
وأكدت الناشطة الأخرى من المنظمة نفسها، أرييل غولد، اقتحام السفارة، متهمة الولايات المتحدة بانتهاك القانون الدولي واعتقال الناشطين بصورة غير شرعية.
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