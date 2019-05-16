ريال مدريد يتصدر ترتيب الأندية الأكثر قيمة تجارية في العالم

وعلى الرغم من الموسم المخيب للآمال للنادي الملكي، لكن النادي قدر بقيمة مالية قدرها 1.44 مليار جنيه إسترليني. وجاء خلف النادي الملكي، نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بـ1.29 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 5.8 بالمائة حيث تراجع للمرتبة الثانية أمام ريال مدريد، الذي تصدر الترتيب بنسبة ارتفاع 26.9% بالمائة.



واحتل نادي واحتل نادي برشلونة الإسباني المركز الثالث بنسبة ارتفاع بلغة 11.8% حيث تقدر قيمة النادي بـ1.22 مليار جنيه إسترليني. وجاء ترتيب الأندية الـ10 الأولى كالتالي: 1-ريال مدريد (1.44) مليار جنيه إسترليني. 2- مانشستر يونايتد (1.29) مليار جنيه إسترليني. 3- برشلونة (1.22) مليار جنيه إسترليني. 4- بايرن ميونخ (1.15) مليار جنيه إسترليني. Advertisements 5- مانشستر سيتي (1.10) مليار جنيه إسترليني. 6- ليفربول (1.04) مليار جنيه إسترليني.



7- 7- تشيلسي (846) مليون جنيه إسترليني. 8- باريس سان جيرمان (799) مليون جنيه إسترليني. 9- آرسنال (773) مليون جنيه إسترليني. 10- توتنهام هوتسبير (662) مليون جنيه إسترليني.



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