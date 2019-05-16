محافظ النجف يحمل قائد الشرطة مسؤولية ما حدث امس

ودعا الجبوري، بحسب البيان الجميع الى "ترك الخلافات التي لا تجدي نفعاً وضرورة التهدئة لحماية امن النجف".
من جهته اعرب محافظ النجف، وفقاً للبيان "عن اسفه لسقوط ضحايا من ابناء النجف بلغ (4) شهداء و (25) جريحا"، مؤكداً ان "المتظاهرين لم يحملوا السلاح خلال هذه التظاهرة".
وبين الياسري ان "الاجراءات الامنية لم تكن بالمستوى المطلوب من قبل قائد الشرطة على الرغم من اخباره المسبق باحتمالية حدوث اعمال شغب في هذا الموقع"، محملاً "القوة المكلفة بحماية المنطقة وقائد الشرطة مسؤولية ماحدث".
وتظاهر العشرات من اتباع التيار الصدري في النجف، مساء امس الاربعاء، امام مول في المحافظة، للمطالبة باغلاقه، فيما اطلقت الشركة المسؤولة عن حماية المول النار في الهواء لتفريق المتظاهرين ما اسفر عن قتلى واصابات.
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