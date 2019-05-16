السفارة الهولندية في العراق تصدر توضيحاً بشأن تعليق التدريبات العسكرية

وقالت السفارة في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "الإعلام الهولندي تناول قضية تعليق التدريبات العسكرية التي يقدمها الجنود الهولنديين، حيث اكد ان القرار صدر أصلا من قبل التحالف الدولي لمكافحة داعش، وان هذه العمليات قد تستأنف في نهاية الاسبوع".واضافت السفارة، أن "نشاطنا مستمر في العراق"، مشيرة الى "زيادة نشاطاتها في العراق للسنوات المقبلة".

ونقلت "رويترز" امس الاربعاء (15 ايار 2019) عن وكالة الأنباء الهولندية، إن "حكومة البلاد تعلقت عمل بعثتها في العراق التي تقدم المساعدة للسلطات المحلية لمواجهة التهديدات الأمنية".