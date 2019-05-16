انت الان تتابع بوتين: روسيا ليست فريق إطفاء ولا تستطيع إنقاذ الجميع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
بوتين
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده ليست فريق إطفاء ولا تستطيع إنقاذ كل شيء وخاصة ما لا يعتمد عليها وحدها. وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي بعد المحادثات الروسية النمساوية، اليوم الأربعاء في سوتشي، حسبما أوردت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية: "لقد قلت للإيرانيين مرارًا، إنني لا أرى فائدة لهم من الخروج من الاتفاق النووي". وأضاف: "أنا الآن أتحدث بصراحة وعلى العلن، لأنني تحدثت عن ذلك كثيرًا خلال محادثاتنا مع طهران"، مؤكدا أن بلاده ليست فريق إطفاء ولا يمكنها أن تنقذ كل شيء وخاصة ما لا يعتمد عليها وحدها.
وأوضح الرئيس الروسي أن بلاده لعبت دورها، معربا عن استعداد موسكو مواصلة لعب دور إيجابي في هذه القضية. وتابع قائلا: "إن الأمر لا يعتمد علينا وحدنا، بل على جميع شركائنا وجميع اللاعبين، بما فيهم الولايات المتحدة والدول الأوروبية وإيران". ووفقا لتقرير صادر من معهد بروكينجز الأمريكي، فإن مستوى الفقر
وأوضح الرئيس الروسي أن بلاده لعبت دورها، معربا عن استعداد موسكو مواصلة لعب دور إيجابي في هذه القضية.
وتابع قائلا: "إن الأمر لا يعتمد علينا وحدنا، بل على جميع شركائنا وجميع اللاعبين، بما فيهم الولايات المتحدة والدول الأوروبية وإيران".
ووفقا لتقرير صادر من معهد بروكينجز الأمريكي، فإن مستوى الفقر الوطني في روسيا يملك حدا عند 12.80 دولار في اليوم خلال عام 2017، وهو ما يعني أن 13.2% من الروس يعانون من الفقر.
وهذا يترجم إلى نحو 19 مليون شخص يعيشون تحت خط الفقر الوطني في روسيا، وهو معدل مرتفع بشكل غير مقبول، قياسًا بإمكانات موسكو الاقتصادية والمالية الضخمة.
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