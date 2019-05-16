انت الان تتابع فرنسا: سنواصل عمليات التدريب العسكري في العراق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

قوات أمريكية في العراق

أكد مصدر مقرب من وزارة الدفاع الفرنسية، أن الجيش الفرنسي ليست لديه أي خطط في الوقت الراهن لتعليق أنشطة التدريب العسكري بالعراق، بحسب وكالة "رويترز". وقال مصدر، طلب عدم نشر اسمه: "لا تغيير فيما يتعلق بالأنشطة الفرنسية في هذا الوقت"، علما بأن لفرنسا حاليا 300 من مسؤولي التدريب العسكري في العراق. وكانت ألمانيا وهولندا قررتا الأربعاء، تعليق التدريب العسكري في العراق بعد أن حذرت الولايات المتحدة من تزايد التهديدات من قوات تدعمها إيران وسط تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران.

وأشار متحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية، الأربعاء، إلى أن بلاده ستعلق عمليات التدريب العسكري في العراق، من جراء تصاعد التوتر في المنطقة.وكان موقع مجلة "فوكوس" قد قال إن القرار اتخذ بالتنسيق مع الدول الشريكة، التي تحارب تنظيم داعش في المنطقة.وأكد الجيش الأمريكي، الثلاثاء، أن هناك تهديدات وشيكة محتملة

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