فرنسا: سنواصل عمليات التدريب العسكري في العراق

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قوات أمريكية في العراق
أكد مصدر مقرب من وزارة الدفاع الفرنسية، أن الجيش الفرنسي ليست لديه أي خطط في الوقت الراهن لتعليق أنشطة التدريب العسكري بالعراق، بحسب وكالة "رويترز". وقال مصدر، طلب عدم نشر اسمه: "لا تغيير فيما يتعلق بالأنشطة الفرنسية في هذا الوقت"، علما بأن لفرنسا حاليا 300 من مسؤولي التدريب العسكري في العراق. وكانت ألمانيا وهولندا قررتا الأربعاء، تعليق التدريب العسكري في العراق بعد أن حذرت الولايات المتحدة من تزايد التهديدات من قوات تدعمها إيران وسط تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران.
وأشار متحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية، الأربعاء، إلى أن بلاده ستعلق عمليات التدريب العسكري في العراق، من جراء تصاعد التوتر في المنطقة.وكان موقع مجلة "فوكوس" قد قال إن القرار اتخذ بالتنسيق مع الدول الشريكة، التي تحارب تنظيم داعش في المنطقة.وأكد الجيش الأمريكي، الثلاثاء، أن هناك تهديدات وشيكة محتملة
وأشار متحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية، الأربعاء، إلى أن بلاده ستعلق عمليات التدريب العسكري في العراق، من جراء تصاعد التوتر في المنطقة.
وكان موقع مجلة "فوكوس" قد قال إن القرار اتخذ بالتنسيق مع الدول الشريكة، التي تحارب تنظيم داعش في المنطقة.
وأكد الجيش الأمريكي، الثلاثاء، أن هناك تهديدات وشيكة محتملة ضد القوات الأميركية في العراق، والتي صارت الآن في حالة تأهب قصوى، لافتا إلى المخاوف من قوات تدعمها إيران في المنطقة.
وذكر المتحدث باسم القيادة المركزية للجيش الأمريكي، الكابتن بيل أوربان، في وقت سابق، الثلاثاء، أن البعثة الأميركية "في حالة تأهب قصوى الآن ونواصل المراقبة عن كثب لأي تهديدات حقيقية أو محتملة وشيكة للقوات الأمريكية في العراق".
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