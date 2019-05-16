الان تتابع “مسام” ينتزع 1,024 لغمًا في الأسبوع الثاني من مايو الجاري والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365
تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن “مسام” خلال الأسبوع الثاني من شهر مايو 2019م، من انتزاع 27 لغمًا مضادًا للأفراد، و210 ألغام مضادة للآليات و6 عبوات ناسفة و781 ذخيرة غير منفجرة، ليبلغ إجمالي ما تم نزعه 1,024 لغمًا.
يذكر أن إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع 70,539 لغمًا زرعتها الميليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.
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