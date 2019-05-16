ظريف يستبعد "أي إمكانية" لاجراء حوار مع الولايات المتحدة

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طوكيو: قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الخميس إنه "ليست هناك أي إمكانية" لإجراء حوار مع الولايات المتحدة لخفض التوتر المتصاعد بين الطرفين، وفق ما نقلت وكالة كيودو اليابانية للأنباء.

ونقلت الوكالة عن ظريف قوله لصحافيين في طوكيو، حيث يلتقي مسؤولين يابانيين "لا، ليست هناك أي إمكانية لمفاوضات".

وأوضحت الوكالة إن تصريحاته جاءت ردا على سؤال بشأن ما إذا كان منفتحا أمام إجراء محادثات ثنائية مع واشنطن بهدف خفض التصعيد.

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ولم تنقل الوكالة على الفور أي تصريحات أخرى لظريف.

وكان ظريف الذي التقى رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في وقت سابق الخميس، قد اتهم واشنطن بتصعيد "غير مقبول" للتوترات، وقال إن طهران تتصرف "بأقصى درجات ضبط النفس".

وانسحبت واشنطن قبل عام من الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع الدول الكبرى، وأعادت فرض عقوبات على طهران، ما أدى إلى تدهور العلاقات بينهما.

لكن الأزمة تسارعت في الأسابيع الماضية مع إرسال الولايات المتحدة حاملة طائرات وقطعا هجومية مرافقة وقاذفات بي-52 إلى الخليج للتصدي لتهديدات مفترضة من إيران.